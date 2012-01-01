《美债一周展望》公债2011年风生水起,新一年走势端看欧债危机进展

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 美国公债价格或创2008年以来最大年度涨幅

* 市场可能大幅波动,因交易商进行月底展期调整

路透纽约12月30日电---美国公债收益率(殖利率)2011年收在纪录低位附近,公债价格在周五缩短的交易时间内上扬.周五是今年最後一个交易日.

指标10年期公债收益率今年开盘在远高於3%处交投,9月则降至1.67%,为至少60年以来的最低水准.

"10年期公债收益率今年以3.30%的水平开年,人们几乎一致认为收益率只会上升.现在看来10年期公债收益率将以约1.88%的水平结束这一年,而且人们仍几乎一致认为收益率只会上升,"Morgan Keegan驻田纳西州孟菲斯的固定收益资本市场部总裁Kevin Giddis称.

但是,Giddis并不认同收益率将上升的预期,称鉴於欧洲经济形势、华盛顿的政治困境和美国就业不足,他预计收益率将进一步下降.

"鉴於以上和其它原因,我认为2012年美国公债将迎来牛市,"Giddis称.

尽管价格高收益率低,但美国公债可能仍被视为2011年良好的投资品.今年到12月29日为止,巴克莱资本美国公债指数回报率为9.66%,高於巴克莱美国综合债券指数回报率的7.72%.

美国指标10年期公债收益率坚守在2%之下,且倾向走低.10年期公债价格将创2008年以来最大年度涨幅.

周五也是月底延长投资组合年期的日子,基金经理通常微调其投资组合的平均到期期限,以符合指标固定收益指数.但是这次,市场指标的制定首次出现分歧,部分指数考虑了美国联邦储备理事会(FED,美联储)对市场采取行动的影响,而其它指数则忽视这种影响.

"市场交投仍十分清淡,没有多少消息推动市场走势,"巴克莱资本驻纽约的美国交易部联席主管Adam Brown称,"这是正常的月底和年底交易情况."

明年美国公债走势将取决於欧洲主权债务危机形势是否会再度恶化,还是会改善.

"我们听说,法国总统萨科齐将於1月9日乘坐飞机或火车前往柏林,"瑞银证券利率策略师Chris Ahrens称.

指标10年期公债价格US10YT=RR上涨6/32,收益率报1.88%,低於周四收盘的1.90%.30年期公债价格US30YT=RR涨10/32,收益率报2.89%,低於周四尾盘的2.91%.(完)

--编译 许娜/肖群英;审校 母红

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