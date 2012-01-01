(重温稿)〔美国股市〕收跌,标普500指数2011年大幅震荡後回到原点

* 标普500指数今年收平,道指上扬,Nasdaq指数回落

* 欧洲股市录得三年来最大年度跌幅

* 美国银行是2011年表现最差的道指成分股

* 道指收跌0.66%,标普500指数收挫0.4%,Nasdaq指数回落0.3%

路透纽约12月30日电---美国股市周五收跌,标普500指数在年内大幅震荡後基本收平,该指数2011年微跌0.003%,根据标普提供的数据,此为1974年以来最低年度波幅.

全球股市今年因欧债危机,中东动荡和美国政治僵局而受创.2012年上述情景可能将持续.

"获利和基本面是影响个股表现的基本因素,但美国和欧洲的政治危机和僵局对市场造成的影响太大,"创建并经营对冲基金M.D. Sass的Martin Sass称.

"它们的影响盖过了基本面因素.我认为欧元区危机不会像目前看起来那样持久."

今年,道指收涨5.5%,因投资者买入派息的大型股避险.Nasdaq指数收挫1.8%.

投资者抛售金融股.GSPF.此类股今年下跌逾18%,为跌幅最大的类股.对银行业在欧洲敞口的担忧以及新一轮金融危机卷土重来的威胁令银行股受创.

美国银行(BAC.N)是跌幅最大的道指成份股,今年累积回落58.3%,该股也是跌幅居前的标普500指数成份股.摩根大通(JPM.N)今年重挫21.6%.

Cabot Oil & Gas Corp (COG.N)是标普500指数成份股中唯一一只今年价格翻番的个股,增幅高达100.5%.紧随其後的是El Paso Corp EP.N,今年上扬93.1%.标普500指数成份股中,跌幅最大的是First Solar (FSLR.O),年内收跌74.1%,因太阳能电池板价格回落而受创.

诸如公用事业等防御型股表现强於成长型股,凸现投资者担忧经济前景的观点.

麦当劳(MCD.N)今年劲扬31%,为涨幅最大的道指成份股.

市场剧烈震荡,CBOE波动性指数,或VIX指数.VIX年内攀升约32%,为2008年以来首年收升.标普500指数年内最高攀升9%,最低回落14.5%.

进入2012年,一个潜在的利好因素是,根据过往的经验,如果过去一年表现相对平平,来年市场倾向於反弹.

"从过去的情况来看,如果标普500指数在一年中变动不大,来年都有不俗的表现," SentimenTrader.com的总裁Jason Goepfert在一份报告中称.

"总体而言,如果之前一年波动不大,当年的表现都会不错,过去50年的情况尤其如此."

根据Goepfert提供的数据,在符合上述情况的年份中,次年的涨幅中值为17.8%,年内最大平均跌幅仅为1.6%,年内最大平均涨幅为20.9%.他还指出,最近,一年的最後一个交易日多数表现不佳,过去30年间,最後一个交易日上涨的年份仅占34%.

**周五表现不佳**

道琼工业指数.DJI收跌69.48点,或0.57%,至12,217.56点;标准普尔500指数.SPX收挫5.42点,或0.43%,至1,257.60点.Nasdaq指数.IXIC回落8.59点,或0.33%,至2,605.15点.

本周日成交量为均值的约一半,许多交易员离场度假.清淡的交投令市场波幅被放大.

欧洲股市周五收涨,但录得三年来最大年度跌幅,因欧债危机重压金融股,且可能导致脆弱的经济复苏脱轨.

部分人士认为,投资者可能对欧洲情势变得过度恐慌,未来数月欧洲局势仍将是影响市场的主要消息.

"多数意大利公债将在第一季被展期...一旦债务被展期,如果债务展期成功,那麽在过去一年多的时间里令市场备受煎熬的话题将不再有什麽好谈的了,"Fisher Investments的首席执行长Ken Fisher表示.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约40.7亿股,远低於78.4亿股的今年日成交均值.

纽约证交所涨跌股之比为约3:4,Nasdaq市场约为2:3.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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