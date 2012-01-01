主要国家经济指标预测--1月2日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透1月2日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0000 韩国HSBC/Markit采购经理人指数(PMI) 12月 -- 47.12
0843 意大利Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月 43.8 44.0
0848 法国Markit制造业PMI 12月终值 48.7 48.7
0853 德国制造业PMI 12月 48.1 48.1
0858 欧元区Markit制造业PMI 12月 46.9 46.9
1月2日-6日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 +0.2% -0.9%
三个月Halifax房价指数(较上年同期) -0.8% -1.0%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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12月30日
0030 澳洲民间信贷(较前月) 11月 +0.3% --
房屋信贷(较前月) +0.5% --
0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 12月 -0.2% +0.1%
(较上年同期) +1.0% +1.5%
0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.1% --
(较上年同期) +4.2% --
1330 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 12月 534.0 --
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月23日当周 120.9 --
1月1日
0000 韩国贸易收支(亿美元) 12月初值 顺差40 --
出口(较上年同期) +12.5% +7.9%
进口(较上年同期) +14.0% +9.8% (完)
--整理 兰秀娟;审校 王洋
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。