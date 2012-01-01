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亚洲 | 2012年 1月 2日 星期一 07:17 BJT

****主要国家经济指标预测--1月2日****

路透1月2日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0000 韩国HSBC/Markit采购经理人指数(PMI) 12月 -- 47.12

0843 意大利Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月 43.8 44.0

0848 法国Markit制造业PMI 12月终值 48.7 48.7

0853 德国制造业PMI 12月 48.1 48.1

0858 欧元区Markit制造业PMI 12月 46.9 46.9

1月2日-6日

0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 +0.2% -0.9%

三个月Halifax房价指数(较上年同期) -0.8% -1.0%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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12月30日

0030 澳洲民间信贷(较前月) 11月 +0.3% --

房屋信贷(较前月) +0.5% --

0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 12月 -0.2% +0.1%

(较上年同期) +1.0% +1.5%

0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.1% --

(较上年同期) +4.2% --

1330 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 12月 534.0 --

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月23日当周 120.9 --

1月1日

0000 韩国贸易收支(亿美元) 12月初值 顺差40 --

出口(较上年同期) +12.5% +7.9%

进口(较上年同期) +14.0% +9.8% (完)

--整理 兰秀娟;审校 王洋

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