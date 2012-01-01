《一周经济焦点》美国消费者支出料保持低迷,拖累美国及全球经济增长

* 美国消费者目前支出水平为衰退前一半

* 对美国和全球经济增长前景有重大影响

* 薪资增长疲弱、债务和悲观情绪令消费受抑

* 美国就业料显示温和增长,但不足以改变前景

* 2012年全球经济仍然易受冲击

记者 Stella Dawson 编译 程琳

路透1月1日电---2012年美国和世界经济增长要靠消费者来推动,而前景还远远称不上是振奋人心.

摩根士丹利称,过去三年半中,美国经通胀调整後的消费者支出平均增幅只有0.2%,为二战结束後最低增幅.

尽管就业状况正逐步改善,但薪资增幅却截然相反,对消费行为构成打压.美国劳工统计局数据显示,过去一年里,蓝领工人经通胀调整後的薪资较前一年下跌0.12美元,为1980年经济滞胀以来最大跌幅.

今年整体实质薪资水平下跌0.16美元.

消费者购买力仍受到沉重债务负担的压制,假日期间表现温和.美国家庭债务总体水平与可支配收入之比从2007年峰值的130%下降,但仍远高於1970-2000年间平均75%的水平.

因此摩根士丹利非执行总裁罗奇预计,未来几年美国消费还将保持低迷.这将拖累全球经济成长,尤其是亚洲.

罗奇表示:"财务状况改善还只是处於初步阶段,因此美国消费半死不活的状况预计还会继续下去."

第三季消费者支出增长1.7%,远低於2007-2008年衰退之前10年里3.6%的平均水平.因此除非美国消费重新焕发活力,否则很难看到全球经济增长大幅加速.

其它因素也在限制美国人支出.美国联邦储备理事会(美联储,FED)上周报告,出现信贷紧缩的初步迹象,并且政府刺激性支出会在今年消耗殆尽.同时,薪资税减免和失业救济政策的不确定性仍未消除.这两项政策目前可为国内生产总值(GDP)增添0.50-0.75个百分点的增长,将於2月到期.

除此之外,企业正缩减资本支出,因减税政策到期.在欧洲形势动荡之际,出口作为增长动力的作用也在减弱.多数分析师预计,美国经济2012年最多增长2%左右,尽管最近一些数据令人鼓舞.

"未来一年充满了风险,"RBC Capital Markets分析师Tom Porcelli说道,"实际上,消费者基本面情况绝对比去年这个时候要疲软."

如果周五出炉的美国非农就业数据呈现出明显改善,将提振乐观情绪.但多数分析师预计,12月非农就业人口料温和增加15万人,高於11月12万人的增幅.

尽管过去三个月里,就业增长平均速度几乎提高了一倍,但仍远低於被视作就业市场体质健康的关口20-25万.

薪资水平或许也有所上升.12月预计增长0.2%,优於11月的下跌.但消费意愿预计依然消沉.美国经济谘商会12月消费者信心调查报告显示,尽管整体信心改善,但消费者在汽车、房屋等大件支出上多数计划购买二手货,表明态度非常谨慎.

或许这也是分析师预计美国新产轿车和卡车销售持稳的原因.该数据将於周三公布.分析师预计12月销售年率持稳在1,360万辆.同样的,供应管理协会(ISM)12月制造业指数料略微上升至53.2,11月为52.7.

Macroeconomic Advisers对2012年前景的概括是"仍在艰难前行".

近期经济稳健增长,或一定程度上增强了美国经济抵挡欧元区衰退、股市下跌、债务成本上升、财政紧缩和美元上涨的韧性.但未来一年里,美国和全球经济依然易受冲击.(完)