〔全球金融〕第三季全球外汇储备中美元比重上升而欧元下降--IMF数据

路透纽约12月30日电---国际货币基金组织(IMF)周五公布的数据显示,2011年第三季已知全球外汇储备中美元的份额上升,而欧元的份额下降.

7-9月当季公开构成的全球外汇储备中,美元的持有比重是61.7%,高於第二季的60.2%.欧元份额从4-6月的26.7%降至25.7%,此间日圆比重持稳在3.8%.

总体外汇储备增至创纪录的10.2万亿(兆)美元.不过这其中46.5%的外储构成不明,因为一些央行未向IMF披露信息.

新兴市场央行持有的外储规模持稳在约6.8万亿美元,占全球总体比重约为67.2%.这些央行中的多数可能没有披露储备结构.

中国是全球最大的外汇储备国,总计3.2万亿美元.该国没有披露储备构成,分析师认为约三分之二是美元.

中国积累如此之多的美元是为了在外汇市场进行常规干预以限制人民币升值.该国在2009年全球金融危机最严重时期维持美元/人民币的汇率平稳,不过在过去两年中已让人民币升值近8%.

一些分析师认为,这意味中国央行在未来数月不需要购买大量美元.本月稍早公布的美国财政部数据显示,中国10月减持美国公债142亿美元.

里昂证券亚太市场分析师Russell Napier称,"一直传闻10月到12月中国是美国公债的主要卖家."他说,如果这个传闻属实并成为趋势,则可能推高美债收益率(殖利率)并缩减美元在总体储备中的比重.(完)