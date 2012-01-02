〔美国经济〕全美12月新车销量料较上年同期增长9%,年率或超1,300万辆

路透底特律12月30日电---美国12月新车销售预计会录得稳步的增长,不过分析师表示,大部分的增幅归因于购车人的推迟购买,因此并不表明经济走强.

J.D. Power and Associates and LMC Automotive预测,12月美国新车销售年率预计会连续第四个月超过1,300万辆,汽车销量的稳步增长继续掩盖了整体经济的不确定性.

根据汤森路透对30位分析师进行的一项调查,12月美国新车销量可能较上年同期增长9%,年率达到1,360万辆.2010年12月的新车销量年率为1,250万辆.

TrueCar.com的Jesse Toprak说:"12月的销量继续体现出缓慢而稳步的增长,这也是整个2011年的主调...今年缺少销量蹿升的月份,但我们认为这种增长的步伐在明年来说是健康的、可持续的."

主要汽车厂商将在1月4日(周三)公布12月销售数据.每个月的全美新车销量数据都是衡量消费者支出的初期指标.

TrueCar预计,12月韩国现代汽车(005380.KS)的销量同比增幅最大,会达到40%左右.其次是克莱斯勒,增幅料为34%.(完)