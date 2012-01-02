〔中国企业〕三峡集团称致力於将EDP打造成为全球领先的清洁能源集团(更新版)

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路透里斯本12月30日电---中国长江三峡集团董事长曹广晶周五在签署购买葡萄牙公用事业公司EDP(EDP.LS)21%股份的协议之後表示,三峡集团的目标是使EDP成为一家全球领先的清洁能源集团.

曹广晶在签字仪式上也表示,两家公司在竞争优势与发展策略上形成充分互补,合作将为二者提供一个共有平台.

"我们希望将EDP发展成为一家具备可持续性、快速发展且拥有领先地位的国际性清洁能源集团."他表示.EDP旗下部门EDPR(EDPR.LS)已经是全球第四大风能生产商.

曹广晶表示,这笔规模27亿欧元(35亿美元)的交易将成为中葡企业之间未来更加紧密合作的桥梁,尤其是在贸易、金融和旅游产业方面.该交易还包括中方在葡萄牙更广泛经济领域中进行投资.

根据欧盟/国际货币基金组织(IMF)对葡萄牙总额780亿欧元的纾困条款,葡萄牙政府作为EDP的最大股东,同意出售其在EDP持有的股份.该纾困协议要求西班牙政府出售一系列国有资产.

"政府坚信,这次成功合作将大大提升葡萄牙作为投资目的地的声誉."葡萄牙财长Vitor Gaspar表示.其并补充称,这笔交易"反映了中葡之间持续深化的战略与长期合作."