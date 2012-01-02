〔全球汇市〕投机客最近一周增加美元押注,欧元空头创纪录--CFTC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约12月30日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客对欧元空头的押注升至纪录高位,并建立2010年中以来最大规模的美元多头仓位.
12月27日止当周,美元净多头仓位升至203.5亿美元,为2010年6月以来最高,前一周净多头仓位为176.3亿美元.
投机客在看多美元的同时做空欧元.欧元净空头仓位扩至127,879口,为纪录最高.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
12月27日当周 12月20日当周
多头仓位 52,691 52,148
空头仓位 30,106 27,672
净仓位 22,585 24,476
欧元(125,000欧元为1口)
12月27日当周 12月20日当周
多头仓位 45,183 49,557
空头仓位 173,062 163,254
净仓位 -127,879 -113,697
英镑(62,500英镑为1口)
12月27日当周 12月20日当周
多头仓位 25,465 26,533
空头仓位 54,637 52,472
净仓位 -29,172 -25,939
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
12月27日当周 12月20日当周
多头仓位 3,829 10,417
空头仓位 14,627 13,553
净仓位 -10,798 -3,136
加元(100,000加元为1口)
12月27日当周 12月20日当周
多头仓位 28,132 21,428
空头仓位 49,944 48,296
净仓位 -21,812 -26,868
澳元(100,000澳元为1口)
12月27日当周 12月20日当周
多头仓位 60,302 52,047
空头仓位 27,665 26,305
净仓位 32,637 25,742
墨西哥比索(500,000比索为1口)
12月27日当周 12月20日当周
多头仓位 18,228 20,177
空头仓位 43,913 38,979
净仓位 -25,685 -18,802
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
12月27日当周 12月20日当周
多头仓位 6,571 5,735
空头仓位 5,166 5,123
净仓位 1,405 612
(完)
--编译 肖群英; 审校 戴素萍
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。