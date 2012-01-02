〔全球汇市〕投机客最近一周增加美元押注,欧元空头创纪录--CFTC

路透纽约12月30日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客对欧元空头的押注升至纪录高位,并建立2010年中以来最大规模的美元多头仓位.

12月27日止当周,美元净多头仓位升至203.5亿美元,为2010年6月以来最高,前一周净多头仓位为176.3亿美元.

投机客在看多美元的同时做空欧元.欧元净空头仓位扩至127,879口,为纪录最高.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

12月27日当周 12月20日当周

多头仓位 52,691 52,148

空头仓位 30,106 27,672

净仓位 22,585 24,476

欧元(125,000欧元为1口)

12月27日当周 12月20日当周

多头仓位 45,183 49,557

空头仓位 173,062 163,254

净仓位 -127,879 -113,697

英镑(62,500英镑为1口)

12月27日当周 12月20日当周

多头仓位 25,465 26,533

空头仓位 54,637 52,472

净仓位 -29,172 -25,939

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

12月27日当周 12月20日当周

多头仓位 3,829 10,417

空头仓位 14,627 13,553

净仓位 -10,798 -3,136

加元(100,000加元为1口)

12月27日当周 12月20日当周

多头仓位 28,132 21,428

空头仓位 49,944 48,296

净仓位 -21,812 -26,868

澳元(100,000澳元为1口)

12月27日当周 12月20日当周

多头仓位 60,302 52,047

空头仓位 27,665 26,305

净仓位 32,637 25,742

墨西哥比索(500,000比索为1口)

12月27日当周 12月20日当周

多头仓位 18,228 20,177

空头仓位 43,913 38,979

净仓位 -25,685 -18,802

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

12月27日当周 12月20日当周

多头仓位 6,571 5,735

空头仓位 5,166 5,123

净仓位 1,405 612

(完)

--编译 肖群英; 审校 戴素萍

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