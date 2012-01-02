《新兴市场重要经济事件预告》--1月2日-1月9日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明,均为GMT时间)
1月2日(一)
暂无新兴市场重要经济事件预告.
1月3日(二)
亚松森--巴拉圭央行举行货币政策会议.
1月4日(三)
暂无新兴市场重要经济事件预告.
1月5日(四)
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行货币政策会议.
比勒陀利亚--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问南非(至1月7日).
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行举行货币计画会议(2011年第四季).
圣保罗--巴西央行举行记者会.(1000)
1月6日(五)
布拉格--捷克央行公布12月21日会议记录.
1月9日(一)
华盛顿--第五届世界银行合约储蓄会议(至1月11日).
墨西哥城--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚访问墨西哥(至1月13日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 吴云凌
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。