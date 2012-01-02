版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 2日 星期一 08:41 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--1月2日-1月9日

(除特别说明,均为GMT时间)

1月2日(一)

暂无新兴市场重要经济事件预告.

1月3日(二)

亚松森--巴拉圭央行举行货币政策会议.

1月4日(三)

暂无新兴市场重要经济事件预告.

1月5日(四)

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行货币政策会议.

比勒陀利亚--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问南非(至1月7日).

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行举行货币计画会议(2011年第四季).

圣保罗--巴西央行举行记者会.(1000)

1月6日(五)

布拉格--捷克央行公布12月21日会议记录.

1月9日(一)

华盛顿--第五届世界银行合约储蓄会议(至1月11日).

墨西哥城--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚访问墨西哥(至1月13日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 吴云凌

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐