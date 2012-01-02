〔欧洲经济〕欧元有望在未来10年成为全球首要货币--ECB管委诺亚

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透巴黎12月31日电---欧洲央行(ECB)管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚撰文称,如果欧元区领导人在加强财政整合方面取得成功,则下一个十年欧元有望成为全球首要货币.该文将在法国报纸Journal du Dimanche上发表.
诺亚在该文章中称,"如果我们能够执行布鲁塞尔峰会所做的所有决定,我们将变得更加强壮."该文章定於1月1日出版,这是欧元区开始全面使用欧元的10周年纪念日.
"未来10年,欧元或许可以成为世界首要货币."
诺亚还表示,欧元保护了购买力,改善了贸易和竞争,促进了工人的流动.
他说,过去10年中,欧元已成为仅次于美元的全球第二大储备货币.
与诺亚的态度形成对比的是,该报纸将发布的一份民意调查显示,有50%的法国人认为推出欧元是一个糟糕的主意,另有35%的人对欧元持肯定态度.(完)
--编译 侯向明;审校 张涛
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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