〔金砖国家〕12月30日股汇市收盘纵览

中国股市:沪综指周五连续第三日收升,2011年最後一个交易日以逾1%收官,不过全年累计跌幅达21.7%,为近三年来最高.分析人士预计,随着新股扩容明年年初相对放缓,信贷投放增加,明年1月A股走势或有所好转.沪综指.SSEC收报2,199.417点,涨25.856点或1.19%,今日A股成交额较上日的359亿元人民币有所扩大,增至426亿元.沪深300指数2012年1月合约CIFF2尾盘报2,354.6点,涨1.45%,成交量为259,490手.[.SSCN]

香港股市:收涨,但全年跌幅为三年前金融危机以来最大,因对於中国及全球经济衰退的疑虑升高,加上金融市场震荡加剧,压过了估值便宜的吸引力.恒生指数.HSI周五收涨0.2%,至18,434.39点,但全年共下跌20%.恒生国企指数.HSCE下跌0.08%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五追随中间价收创05年汇改来新高,并攻破6.30关口,收报在6.2940元,今年累计上涨4.7%.海外市场表现相对平稳,人民币走势却"一枝独秀",彰显央行主动升值意图.上海一银行交易员指出,迫于海外压力,央行有意主动升值.美元及欧元走势都相对平稳,人民币中间价却高开约150个基点,意图十分明显.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水480点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3420元.