〔金砖国家〕12月30日股汇市收盘纵览

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透1月2日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月30日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升0.24%,报916.39点.
中国股市:沪综指周五连续第三日收升,2011年最後一个交易日以逾1%收官,不过全年累计跌幅达21.7%,为近三年来最高.分析人士预计,随着新股扩容明年年初相对放缓,信贷投放增加,明年1月A股走势或有所好转.沪综指.SSEC收报2,199.417点,涨25.856点或1.19%,今日A股成交额较上日的359亿元人民币有所扩大,增至426亿元.沪深300指数2012年1月合约CIFF2尾盘报2,354.6点,涨1.45%,成交量为259,490手.[.SSCN]
香港股市:收涨,但全年跌幅为三年前金融危机以来最大,因对於中国及全球经济衰退的疑虑升高,加上金融市场震荡加剧,压过了估值便宜的吸引力.恒生指数.HSI周五收涨0.2%,至18,434.39点,但全年共下跌20%.恒生国企指数.HSCE下跌0.08%.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五追随中间价收创05年汇改来新高,并攻破6.30关口,收报在6.2940元,今年累计上涨4.7%.海外市场表现相对平稳,人民币走势却"一枝独秀",彰显央行主动升值意图.上海一银行交易员指出,迫于海外压力,央行有意主动升值.美元及欧元走势都相对平稳,人民币中间价却高开约150个基点,意图十分明显.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水480点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3420元.
[CNY/CN]
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印度股市:收低0.6%且三年来首次录得年度跌势,因逼近两位数的通胀、高利率、国内成长放缓和政策上的无作为都令已因全球经济阻力而动摇的投资者退却.指标BSE指数.BSESN2011年收跌24.6%,为全球主要股市中表现最差,而且明年前景依然黯淡,不过较低估值,及通胀可能下降令央行能够扭转货币紧缩周期都带来一些希望.该股指周五收跌0.57%,报15,454.92点,早盘曾一度上涨1%.22只成分股收低.[.BO]
印度汇市:印度卢比今年创2008年以来最大单年跌幅,因对印度经常帐赤字、疲弱股市和全球经济前景不确定性的担忧加剧,促使外资出逃.卢比兑美元INR=D2收报53.08/09,略低於周四收位53.07/08.卢比兑美元2011年收跌15.8%,而爆发金融危机的2008年收跌19.1%.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,381.870点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨1.03%,报736.76点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX上涨0.29%,报32.1475卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下跌0.4%,报41.7375卢布.
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巴西股市和汇市逢新年假期休市.
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南非股市:2011年收跌0.6%,为2008年金融危机以来首次录得年度跌势,因欧元区忧虑削弱人们对矿业股和其它经济敏感股的信心.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI周五收跌0.06%,报28,469.81点.综合指数.JALSH收涨0.02%,但今年收跌0.36%.[.J]
南非汇市逢假期休市.[ZAR/](完)
--编译 许娜;审校 张荻
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。