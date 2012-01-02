《全球重要经济事件一览表》--1月2日-1月9日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月2日(一)

暂无重要经济事件预告.

1月3日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布12月13日利率会议的会议记录(1900).

斯德哥尔摩--瑞典央行公布12月19日执行委员会货币政策会议的会议记录.

1月4日(三)

暂无重要经济事件预告.

1月5日(四)

多伦多--加拿大经济俱乐部(Economic Club of Canada)发表2012年经济展望报告(1230).

比勒陀利亚--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问南非(至1月7日).

1月6日(五)

康涅狄格州哈特福特--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在康涅狄格企业及行业协会(CBIA)与Metro Hartford Alliance举办的2012年经济峰会与展望会议上发表演讲(1520).

芝加哥--美国经济学会召开年度会议(至1月8日).

1月7日(六)

芝加哥--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在美国经济学会(AEA/ASSA)年会的韩国美国经济学会活动前发表讲话,题为"理论的消亡"(2300).

1月9日(一)

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大扶轮社发表有关经济前景的讲话(1740).

华盛顿--第五届世界银行合约储蓄会议(至1月11日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英; 审校 吴云凌

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

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金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

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