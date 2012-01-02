欧洲经济指标预测--1月2日-1月9日****

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透1月2日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月2日当周----------------------------------
1月2日-6日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 +0.2% -0.9%
三个月Halifax房价指数(较上年同期) -0.8% -1.0%
1月2日(一)
0843 意大利Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月 43.8 44.0
0848 法国Markit制造业PMI 12月终值 48.7 48.7
0853 德国制造业PMI 12月 48.1 48.1
0858 欧元区Markit制造业PMI 12月 46.9 46.9
1月3日(二)
0830 瑞士PMI 12月 44.0 44.8
0855 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 12月 减少1 减少2
未经季节调整的失业人数(万人) 280 270
经季节调整的失业人数(万人) -- 291.3
经季节调整的失业率 6.9% 6.9%
0928 英国CIPS制造业PMI 12月 47.4 47.6
1月4日(三)
0745 法国消费者支出(较前月) 11月 +0.2% 持平
0843 意大利Markit服务业PMI 12月 45.2 45.8
0848 法国Markit服务业PMI 12月终值 50.2 50.2
综合PMI 12月 -- 49.8
0853 德国Markit服务业PMI 12月 52.7 52.7
0858 欧元区Markit服务业PMI 12月 48.3 48.3
综合PMI 47.9 47.9
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 增加2 增加0.5
抵押贷款额(亿英镑) 增加9 增加12.9
抵押贷款批准件数(千件) 52.3 52.7
M4货供额(较前月) -- -0.30%
0930 英国建筑业PMI 12月 51.7 52.3
1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)
(较上年同期) 12月 +2.8% +3.0%
1000 意大利CPI(较前月) 12月初值 -- -0.1%
(较上年同期) -- +3.3%
HICP(较前月) -- -0.1%
(较上年同期) -- +3.7%
1月5日(四)
0700 德国实质零售销售(较前月) 11月 -0.2% +0.7%
(较上年同期) +0.8% -0.4%
0745 法国消费者信心 12月 79 79
0900 意大利失业率 11月 -- 8.5%
0928 英国CIPS服务业PMI 12月 51.5 52.1
1000 欧元区工业订单(较前月) 10月 +2.4% -6.4%
(较上年同期) +3.3% +1.6%
1000 欧元区PPI(较前月) 11月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +5.2% +5.5%
1月6日(五)
0815 瑞士CPI(较前月) 12月 持平 -0.2%
(较上年同期) -0.6% -0.5%
1000 欧元区零售销售(较前月) 11月 -0.2% +0.4%
(较上年同期) -0.8% -0.4%
1000 欧元区企业景气指数 12月 负0.50 负0.44
经济景气指数 93.2 93.7
工业景气指数 负7.5 负7.3
服务业景气指数 负2.0 负1.7
消费者景气指数 负21.2 负20.4
消费者通胀预期指数 -- 24.5
1000 欧元区失业率 11月 10.3% 10.3%
1100 德国工业订单(较前月) 11月 -1.7% +5.2%
--------------------------------1月9日当周----------------------------------
1月9日(一)
0700 德国贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差126
德国出口(较前月) -- -3.6%
德国进口(较前月) -- -1.0%
0745 法国贸易收支(亿欧元) 11月 逆差6 逆差63
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 -- 负24.0
1100 德国总工业生产(较前月) 11月 -- +0.8%
(完)
--编译 张涛;审校 吴云凌
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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