〔韩国经济〕国会批准2012年预算案,将增加福利支出以取悦选民

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透首尔12月31日电---韩国国会周六在新年临近之际批准了2012年政府预算案,之前执政党与反对党的分歧曾使议案被推延近一个月之久.
325.4万亿韩元(2,825亿美元)的预算案规模与政府此前的提案基本一致.预算案拟在2012年增加福利支出,本年度韩国将举行两场全国性选举.
韩国企划财政部在声明中称,政府仍计划通过缩减建筑与其他支出,将2012年财政赤字与国内生产总值(GDP)之比削减至1.1%,今年目标是2.0%.
声明称,2012年政府债务与GDP之比预计降至33.3%,2011年料为35.1%,不过绝对规模可能略有增加.
韩国总统李明博所属政党在近期几次补选与改选中遭遇挫败,因公众不满于高通胀与缓慢的收入增长,李明博现已开始采取行动提高福利支出,以重新赢得选民支持.
福利支出将增长7.2%至92.6万亿韩元,相当於总计划支出的28.5%,将快於总支出5.3%的增幅.
韩国政府预计本国经济将保持增长,尽管身陷债务问题的欧洲需求将减弱,不过政府仍维持整体预算支出增速慢于所预测的收入增长.(完)
--编译 隋芬;审校 张涛
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。