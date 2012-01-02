〔韩国经济〕国会批准2012年预算案,将增加福利支出以取悦选民

路透首尔12月31日电---韩国国会周六在新年临近之际批准了2012年政府预算案,之前执政党与反对党的分歧曾使议案被推延近一个月之久.

325.4万亿韩元(2,825亿美元)的预算案规模与政府此前的提案基本一致.预算案拟在2012年增加福利支出,本年度韩国将举行两场全国性选举.

韩国企划财政部在声明中称,政府仍计划通过缩减建筑与其他支出,将2012年财政赤字与国内生产总值(GDP)之比削减至1.1%,今年目标是2.0%.

声明称,2012年政府债务与GDP之比预计降至33.3%,2011年料为35.1%,不过绝对规模可能略有增加.

韩国总统李明博所属政党在近期几次补选与改选中遭遇挫败,因公众不满于高通胀与缓慢的收入增长,李明博现已开始采取行动提高福利支出,以重新赢得选民支持.

福利支出将增长7.2%至92.6万亿韩元,相当於总计划支出的28.5%,将快於总支出5.3%的增幅.

韩国政府预计本国经济将保持增长,尽管身陷债务问题的欧洲需求将减弱,不过政府仍维持整体预算支出增速慢于所预测的收入增长.(完)