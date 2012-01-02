深圳花生与食用油检出超标致癌物

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海12月30日电---新华社周五报导称，深圳食品安全部门在该市所售花生和食用油中，检测出致癌物黄曲霉毒素含量超标。

中国乳制品生产巨擘蒙牛(2319.HK)上周末称，其四川工厂所生产的乳制品在被质监部门检测出黄曲霉毒素含量超标後，相关批次产品已被销毁，引发公众担忧。

黄曲霉毒素能从某些普通菌类上产生，可导致人肝脏严重受损，包括肝癌。

新华称，深圳市场监管局表示，在两家超市和一家冷冻食品店里，检测出部分花生中黄曲霉毒素的含量是规定标准的4.3倍；在四家饭店所使用的食用油中，黄曲霉毒素含量是规定标准的4倍。

真菌与其所产生的黄曲霉毒素，可能在农作物收割前或收割与储存过程中将其感染。受感染作物而後直接进入食物链，或者通过动物饲料间接进入。

周四，广东三家公司生产的食用油因黄曲霉毒素含量可能超标，而被食品安全部门勒令召回。（完）