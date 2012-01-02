中国称赖昌星已认罪 移交检方处理

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月30日电---中国官方媒体周五报导称，中国头号通缉犯赖昌星已认罪，并将被移送至检方。
中国指责赖昌星1990年代涉入作案金额达数十亿美元的走私案，多年来一直寻求加拿大将赖昌星递解回国。
自从被加拿大政府遣返回国後，关於赖昌星的消息就一直未有耳闻。
据中央人民广播电台网站(www.cnr.cn)的简短报导称，赖昌星涉嫌走私案已侦查终结，已移交厦门检察机关审查起诉。
“赖昌星本人及其他犯罪集团骨干成员对涉嫌走私、行贿犯罪事实供认不讳。”
该报导未提及何时对赖昌星案进行审判。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。