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亚洲 | 2012年 1月 2日 星期一 08:49 BJT

中国称赖昌星已认罪 移交检方处理

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月30日电---中国官方媒体周五报导称，中国头号通缉犯赖昌星已认罪，并将被移送至检方。

中国指责赖昌星1990年代涉入作案金额达数十亿美元的走私案，多年来一直寻求加拿大将赖昌星递解回国。

自从被加拿大政府遣返回国後，关於赖昌星的消息就一直未有耳闻。

据中央人民广播电台网站(www.cnr.cn)的简短报导称，赖昌星涉嫌走私案已侦查终结，已移交厦门检察机关审查起诉。

“赖昌星本人及其他犯罪集团骨干成员对涉嫌走私、行贿犯罪事实供认不讳。”

该报导未提及何时对赖昌星案进行审判。（完）

--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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