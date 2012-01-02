〔台湾股市〕开平盘後走跌,投资者在总统选举投票前保持谨慎

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北1月2日电---台湾股市周一在新年首个交易日开平盘,投资者在台湾总统选举投票之前保持谨慎,而且今日多数周边市场休市令交易难有指引.
加权股价指数.TWII盘初下滑0.73%报7,071.35点.该指数在2011年下挫21%,为2008年以来最差年度表现.
全球最大晶圆代工厂商台积电(2330.TW) (TSM.N)跌0.92%,拖累电子类指数.TELI走低0.22%.金融保险类指数.TFNI微跌0.15%.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。