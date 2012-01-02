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亚洲 | 2012年 1月 2日 星期一 09:15 BJT

〔台湾股市〕开平盘後走跌,投资者在总统选举投票前保持谨慎

路透台北1月2日电---台湾股市周一在新年首个交易日开平盘,投资者在台湾总统选举投票之前保持谨慎,而且今日多数周边市场休市令交易难有指引.

加权股价指数.TWII盘初下滑0.73%报7,071.35点.该指数在2011年下挫21%,为2008年以来最差年度表现.

全球最大晶圆代工厂商台积电(2330.TW) (TSM.N)跌0.92%,拖累电子类指数.TELI走低0.22%.金融保险类指数.TFNI微跌0.15%.

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