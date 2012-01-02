《特别报导》欧元设计师看欧元危机

* 尽管有人发出警告,但欧洲仍义无反顾地推出了欧元

* 欧元陷入困境,其设计者反思哪里出了差错

撰稿 Geert De Clercq 编译 程琳/张若琪/肖群英/许娜/徐文焰/李爽/李春喜/

路透巴黎12月30日电---10年前的一个星期六,欧盟(EU)大张旗鼓庆祝第一批欧元硬币和纸币成功发行,烟花、聚会和隆重讲话不一而足.

而10年後的今天,欧元区有几个成员国濒临破产.第一世界的欧洲纡尊降贵向国际货币基金组织(IMF)和中国求助.欧元本身也面临崩溃的危险.

怎麽会落到如此糟糕的境地呢?

经采访多位欧元设计师後,共同的解答终於浮出了水面.这些受访者包括一位前总统,一位前总理,两位前财政部长,一位前央行总裁,一位前欧盟执委,以及一位前欧盟事务部长.

他们认为,如果那些有利於欧洲并促成了欧元的原动力在欧元问世的头10年能够保持住,那麽欧元本不会引发欧债危机.但是伴随欧元诞生而来的低利率和廉价资金,非但没有带来欧洲经济政治一体化,反而诱使二线国家走上了挥霍无度的道路,导致其与节俭并以出口为导向的北部经济体之间的差距越来越大.

与此同时,随着成员国数量迅速增加使得欧盟决策过程变得更加复杂拖沓,加之民众对欧洲概念的热情消退,欧盟各国领导人掏空了欧盟执委会的权力.欧盟执委会是欧盟的主要执行机构,也是欧盟条约和财政纪律的维护者.

甚至部分欧元设计师现在也承认,最初几年的兴奋期过後清楚暴露出,将坚持经济自主权的几个国家纳入单一货币下的欧元概念本身就有缺陷.

欧元打从开始就是冒险之举.前英国首相撒切尔夫人断言欧元不可行并会威胁国家主权.瑞典也没有加入欧元区.尽管欧元拥护者亦对其与生俱来的政治经济缺陷抱有疑虑,却仍然积极推进该计划.

"从一开始,我就很清楚一点,"欧洲议会自由民主同盟(Alliance of Liberals and Democrats)领袖伏思达(Guy Verhofstadt)说道,"没有货币,国家仍可以存在,但货币无法脱离国家而存在."伏思达曾在1999-2008年期间担任比利时首相.

**从同盟到分离**

推动欧洲整合的主力之一是前法国总统季斯卡(德斯坦).现年85岁的季斯卡目前住在巴黎一栋宏伟的宅邸,宅内满是堪比博物馆等级的18世纪家具.

1974-1981年间担任法国总统的季斯卡与当年的德国总理施密特(Helmut Schmidt)一道,催生了欧洲货币体系和欧洲领导人欧洲理事会峰会.季斯卡在本世纪初又主持起草欧盟宪法,该宪法稍後成为指导欧盟目前运作制度的里斯本条约.

季斯卡认为,当前欧债危机的主因之一就是过去10年来欧盟的扩大,尤其是2004年,一口气有10国--主要为前东方集团(East Bloc)国家--加入欧盟."在欧元上路时,这个集团的同质性已不是那麽大了."季斯卡在一次专访中指出.

欧盟目前有27个成员国,克罗地亚(克罗埃西亚)预定在2013年加入,成为第28个成员.季斯卡表示欧盟扩张使欧洲的机构制度很难管理,特别是欧盟执委会,每个成员国都有一名执委.

希腊首先爆发危机.身为一个希腊文化爱好者,季斯卡当年为将希腊纳入欧盟尽了极大努力.他在1979年的关键时刻挡下了德国的反对和欧盟执委会的保留意见,支持希腊的欧盟候选资格.德国和欧盟执委会当时都不愿让脱离军政府执政仅七年的希腊加入.

希腊在1981年加入欧盟前身--欧洲经济共同体.20年之後,希腊於2001年加入欧元区.

站在有舞厅那麽大、装饰着鹿角和两支巨大象牙的豪宅门廊,季斯卡现在说出了令人难以置信的话:希腊应该考虑退出欧元区.

他表示若希腊续留欧元区,为了恢复竞争力,出现整体物价下滑40%或50%的通缩是无可避免的.那恐怕让希腊人民难以承受,因此退出欧元区、然後让其货币贬值可能是较差强人意的结果.

希腊人需"认真且如实地"研究是回到以往的货币德拉克马,还是续留欧元区."选择在於希腊."

**跛行**

在法国政坛光谱另一端的代表人物,则是现年59岁的萨潘(Michel Sapin),他曾在1992-1993年期间担任社会党政府的财政部长,负责处理1990年代初期的欧洲汇率危机.倘若在4-5月的法国总统大选中,社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)击败保守派的现任总统萨科齐,萨潘有望在新政府中出任高位.

萨潘认为,欧元区的诸多问题源於1992年马斯垂特条约的一个基本设计缺陷.马斯垂特条约是欧盟成立的基础,也促使欧元诞生.

"马斯垂特条约基於两大支柱.货币支柱非常成功,因为,不论怎麽说,目前并没有货币危机,欧元强劲,"他说道."第二个支柱是经济政府.我们从一开始就知道必须为经济、预算和财政事务构建第二支柱,因为如果各国的经济政策各自为政,就难以共用相同货币."

深入参与欧盟货币整合的欧洲投资银行总裁梅斯塔特(Philip Maystadt)完全赞同.他在1988-1998年期间以比利时财长身份参与了马斯垂特条约的磋商.梅斯塔特回忆道,德国当时不信任组成联合经济政府,担忧这将损及未来欧洲央行(ECB)的独立性.但梅斯塔特表示,保护欧洲央行的独立性,算不上是放弃经济治理概念的好理由.

"前欧盟执委会主席德洛尔(Jacques Delors)说过,欧元是一跛一跛地走着--它有一条强健的腿,也就是货币部分,另外还有一条孱弱的腿,也就是经济治理部分,"他指出."显然,这个滥竽充数的经济政府完全不够格."

**转折点**

欧洲领导人知道马斯垂特条约的缺陷.他们花费了两年时间来协商1997年欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact).该协定警告对未能将年度赤字控制在相当於国内生产总值(GDP)3%以内,及未能将未偿债务控制在相当於GDP的60%以内的国家加强制裁.

但是,对这两个指标的关注意味着,民间债务、薪资成本和经常帐收支等其它经济指标被忽视.

结果,欧盟财长无视爱尔兰和西班牙经济中的问题加剧.根据马斯垂特条约的标准,这两国的公共财政情况看起来都很好,直到爱尔兰银行业危机爆发,以及西班牙房地产市场崩溃.这些危机迫使当局将民间债务转变为公共债务,从而破坏了这两国的财政状况.

虽然存在缺陷,但稳定暨成长协定本来可以让欧元保持在正常轨道上,但其在遇到首次考验後便被抛弃.

当2002-2003年经济危机使法国和德国公共财政指标超出马斯垂特条约的上限後,这两个欧盟大国便将此条约置之一旁不予理会.像这样的例外情况出现了,而到2005年时,条约的规定又被进一步削弱.

"那是一个真正的转折点.当其他国家的财长发现法国和德国未受到条约处罚时,他们会说,'噢,好吧,我们不是非得遵守稳定暨成长协定',"梅斯塔特称.

在本世纪的最初五年由举债支撑的繁荣时期,这似乎不是问题.欧元区利率较低,经济快速成长,股市上涨.在本10年的初期,缺少政策协调看起来好像只会令成员国的经济略微不同步.

大约从2004年起,事情起了变化.越来越明显的是,两种迥异的模式正在把欧洲分成两部分:北部有以出口为导向型的制造业,薪资受到有力控制;南部则是举债消费.

有关这一趋势已有多本着作加以论述,然而图表的作用胜过万语千言:欧洲北部和南部国家的外国净资产和经常帐收支状况图表看起来就像是彼此的镜像一般恰好相反.

根据汤森路透Datastream和法国投