〔韩国经济〕全球经济已进入一个低增长的新时期--总统李明博

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透首尔1月2日电---韩国总统李明博周一表示,全球经济并非是简单的暂时性滑坡,而是已经进入了一个低增长的新时期,他还承诺将采取措施降低通胀率;韩国的通胀率去年升至三年高位.
李明博在新年讲话中重申,政府今年的政策重点是将通胀率降至接近3%的水平.2011年韩国平均通胀率达到4%.
"(经济困难的)浪潮今年可能要大得多.全球经济并非是暂时性放缓,而是已经进入了一个低增长的新时期,"李明博说.
此外,韩国企划财政部长官朴宰完也在其新年致辞中表示,今年上半年欧元区财政危机可能达到最严重的时点.
李明博承诺将把政策聚焦于通胀,虽然欧洲和其它主要经济体的需求降温,已令韩国经济放缓.
今年韩国将迎来两项全国性选举.李明博领导的大国家党正因民众不满贫富差距拉大、物价高企和就业增长不理想,而面临支持率下降的打击.
2013年初李明博的总统任期将结束.根据韩国宪法,他将不能竞选连任.(完)
--编译 王洋;审校 龚芳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。