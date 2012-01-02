〔韩国经济〕全球经济已进入一个低增长的新时期--总统李明博

路透首尔1月2日电---韩国总统李明博周一表示,全球经济并非是简单的暂时性滑坡,而是已经进入了一个低增长的新时期,他还承诺将采取措施降低通胀率;韩国的通胀率去年升至三年高位.

李明博在新年讲话中重申,政府今年的政策重点是将通胀率降至接近3%的水平.2011年韩国平均通胀率达到4%.

"(经济困难的)浪潮今年可能要大得多.全球经济并非是暂时性放缓,而是已经进入了一个低增长的新时期,"李明博说.

此外,韩国企划财政部长官朴宰完也在其新年致辞中表示,今年上半年欧元区财政危机可能达到最严重的时点.

李明博承诺将把政策聚焦于通胀,虽然欧洲和其它主要经济体的需求降温,已令韩国经济放缓.

今年韩国将迎来两项全国性选举.李明博领导的大国家党正因民众不满贫富差距拉大、物价高企和就业增长不理想,而面临支持率下降的打击.

2013年初李明博的总统任期将结束.根据韩国宪法,他将不能竞选连任.(完)