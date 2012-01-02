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亚洲 | 2012年 1月 2日 星期一 11:58 BJT

〔表格〕韩国12月出口较上年同期增加12.5%,贸易顺差为40亿美元

路透首尔1月1日电---韩国关税厅周日公布韩国12月进/出口数据初值.

* 韩国12月贸易顺差初值为40亿美元,11月修正後为顺差35亿美元

* 韩国12月出口较上年同期增加12.5%,进口较上年同期增加14.0%

以下为详细数据:

12月 *11月

贸易收支(10亿美元) 顺差4.0 顺差3.5

出口额(10亿美元) 49.7 46.5

(较上年同期变动%) +12.5 +12.7

进口额(10亿美元) 45.7 43.0

(较上年同期变动%) +14.0 +11.1

* 修正值於12月15日公布

- 路透调查预估:12月出口料较上年同期成长7.9%,进口料增加9.8%.

- 中国是韩国最大的出口市场,占韩国出口总量的约四分之一,欧盟和美国分列第二、三位.

- 就产品而言,电子商品仅占该国出口总额的逾五分之一,其次是汽车和工业机械.(完)

参看韩国数据相关新闻,请点选[KR-ECI-CMN]

--编译 王翔琼;审校 白云

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