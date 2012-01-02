〔表格〕韩国12月出口较上年同期增加12.5%,贸易顺差为40亿美元

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透首尔1月1日电---韩国关税厅周日公布韩国12月进/出口数据初值.
* 韩国12月贸易顺差初值为40亿美元,11月修正後为顺差35亿美元
* 韩国12月出口较上年同期增加12.5%,进口较上年同期增加14.0%
以下为详细数据:
12月 *11月
贸易收支(10亿美元) 顺差4.0 顺差3.5
出口额(10亿美元) 49.7 46.5
(较上年同期变动%) +12.5 +12.7
进口额(10亿美元) 45.7 43.0
(较上年同期变动%) +14.0 +11.1
* 修正值於12月15日公布
- 路透调查预估:12月出口料较上年同期成长7.9%,进口料增加9.8%.
- 中国是韩国最大的出口市场,占韩国出口总量的约四分之一,欧盟和美国分列第二、三位.
- 就产品而言,电子商品仅占该国出口总额的逾五分之一,其次是汽车和工业机械.(完)
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--编译 王翔琼;审校 白云
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。