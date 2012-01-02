〔印度经济〕印度央行总裁称央行可能放松货币政策--BBC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透1月2日电---英国广播公司(BBC)网站周一公布的专访显示,印度央行总裁苏巴拉奥称,该央行可能开始放松货币政策,以解决对经济增长的担忧,他重申了央行12月16日维持利率不变时的言论.
"此後我们可能逆转货币政策紧缩操作.不过很难讲什麽时候,以及以什麽形式那样做,"巴拉奥称.
印度央行自2010年3月以来进行过13次升息,但在12月16日按兵不动,并发出下一举动可能将放松政策的强烈信号.
巴拉奥重申,增长可能是2012年当局更担心的问题,尽管通胀风险仍然存在,主要因卢比走软.
"只因为2011年多数时间通胀高企,以致于不得不优先考虑通胀问题,"巴拉奥称."不过我们意识到未来增长将是个问题."
"事实上,我们在12月声明中称,非常担心增长,因此我认为对增长和通胀的权衡将在2012年改变,"他称.
印度央行10月将截至3月的本财年增长预测下调至7.6%,此前预测为8.0%.(完)
--编译 王丽鑫; 审校 白云
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。