〔印度经济〕印度央行总裁称央行可能放松货币政策--BBC

路透1月2日电---英国广播公司(BBC)网站周一公布的专访显示,印度央行总裁苏巴拉奥称,该央行可能开始放松货币政策,以解决对经济增长的担忧,他重申了央行12月16日维持利率不变时的言论.

"此後我们可能逆转货币政策紧缩操作.不过很难讲什麽时候,以及以什麽形式那样做,"巴拉奥称.

印度央行自2010年3月以来进行过13次升息,但在12月16日按兵不动,并发出下一举动可能将放松政策的强烈信号.

巴拉奥重申,增长可能是2012年当局更担心的问题,尽管通胀风险仍然存在,主要因卢比走软.

"只因为2011年多数时间通胀高企,以致于不得不优先考虑通胀问题,"巴拉奥称."不过我们意识到未来增长将是个问题."

"事实上,我们在12月声明中称,非常担心增长,因此我认为对增长和通胀的权衡将在2012年改变,"他称.

印度央行10月将截至3月的本财年增长预测下调至7.6%,此前预测为8.0%.(完)