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债券 | 2012年 1月 2日 星期一 15:58 BJT

〔欧洲金融〕前ECB管委会成员魏霖克批评该行向银行业贷款--报载

路透阿姆斯特丹1月2日电---荷兰央行前总裁暨欧洲央行前管理委员会成员魏霖克周一接受荷兰财经日报(Het Financieele Dagblad)专访时,批评了欧洲央行新任总裁德拉吉,以及该行给欧洲银行业提供贷款的做法.

魏霖克称欧洲央行提供的三年期贷款期限太长,对银行业的支持有些过度.他又称德拉吉不应当建议银行可以利用欧洲央行的低息贷款购买政府公债.魏霖克去年7月离职.

"这就不是对流动性的支持,而是对偿付能力的支持,"魏霖克对荷兰财经日报表示.他又称如果银行利用低息贷款帮助政府融通债务,这种做法"风险极高".(完)

--编译 李春喜;审校 张明钧

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