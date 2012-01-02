〔欧洲金融〕需要对欧元的未来有信心--ECB执委冈萨雷斯-帕拉莫

路透巴黎1月2日电---据法国论坛报(La Tribune)周一报导,欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)指出,欧元将得以保留,但要克服欧元区公共财政及竞争问题,需要有信心.

"欧元并非一项经济试验,比这重要得多,我们不应忘记这点,"他在接受该报专访表示."我们需要相信欧元的未来."

他并指出欧债危机有助於推动欧元区改革--这是市场压力的积极效应,这要大於其造成的经济损害.(完)