〔欧洲金融〕需要对欧元的未来有信心--ECB执委冈萨雷斯-帕拉莫

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透巴黎1月2日电---据法国论坛报(La Tribune)周一报导,欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)指出,欧元将得以保留,但要克服欧元区公共财政及竞争问题,需要有信心.
"欧元并非一项经济试验,比这重要得多,我们不应忘记这点,"他在接受该报专访表示."我们需要相信欧元的未来."
他并指出欧债危机有助於推动欧元区改革--这是市场压力的积极效应,这要大於其造成的经济损害.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张明钧
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。