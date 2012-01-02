《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑日圆改写十年新低,交投清淡

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
0824GMT---欧元/美元EUR=在交投清淡中几近持平,报1.2945美元,但与上周所创15个月低位1.2858相去不远,市场持续担忧欧债危机,令欧元笼罩阴霾.
欧元/日圆在亚盘改写十年新低,报约98.71,但其後回升至99.70,市场交投稀落.
芝加哥国际货币市场(IMM)最新数据显示,12月27日止当周投机客增持欧元放空仓位至新高水位.
欧元区制造业采购经理人指数(PMI)终值将於今日稍晚出炉.(完)
--编译 龚芳;审校 田建华
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
GMT---
(完)
--编译 龚芳;审校
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。