版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 2日 星期一 16:39 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑日圆改写十年新低,交投清淡

0824GMT---欧元/美元EUR=在交投清淡中几近持平,报1.2945美元,但与上周所创15个月低位1.2858相去不远,市场持续担忧欧债危机,令欧元笼罩阴霾.

欧元/日圆在亚盘改写十年新低,报约98.71,但其後回升至99.70,市场交投稀落.

芝加哥国际货币市场(IMM)最新数据显示,12月27日止当周投机客增持欧元放空仓位至新高水位.

欧元区制造业采购经理人指数(PMI)终值将於今日稍晚出炉.(完)

--编译 龚芳;审校 田建华

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

GMT---

(完)

--编译 龚芳;审校

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐