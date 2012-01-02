〔欧元区数据〕12月Markit制造业PMI终值为46.9,连续第五个月低於50

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
Markit指出,调查覆盖的所有欧元区国家的生产和新订单连续第二个月下降.
"尽管12月降速有所放缓,但2011年第四季整个欧元区的生产可能萎缩约1.5%,"Markit首席经济学家Chris Williamson称.
"调查还预示新一年的第一季度进一步下滑的可能性极大,制造商进行裁员、削减库存、减少采购."
调查显示,12月新订单指数从上月的42.4小幅升至43.5,但依然疲弱.Markit警告,订单和生产之间的差异不断扩大,令人忧心.(完)
--编译 王兴亚;审校 张明钧
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。