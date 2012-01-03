修正:〔欧元区数据〕12月Markit制造业PMI终值为46.9,连续第五个月低於50(1月2日)

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
(更正:因译文有误,内文第一段改为"12月制造业活动为连续第五个月衰退,但降速小有放缓,12月制造业PMI略优於11月创下的28个月低点")
路透伦敦1月2日电---周一公布的一项调查显示,欧元区12月制造业活动为连续第五个月衰退,但降速小有放缓,12月制造业PMI略优於11月创下的28个月低点,这意味着下滑趋势或将延续至2012年最初几个月.
欧元区12月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值从11月的46.4微升至46.9,但连续第五个月低於荣枯分水岭50.初值亦为46.9.
Markit指出,调查覆盖的所有欧元区国家的生产和新订单连续第二个月下降.
"尽管12月降速有所放缓,但2011年第四季整个欧元区的生产可能萎缩约1.5%,"Markit首席经济学家Chris Williamson称.
"调查还预示新一年的第一季度进一步下滑的可能性极大,制造商进行裁员、削减库存、减少采购."
调查显示,12月新订单指数从上月的42.4小幅升至43.5,但依然疲弱.Markit警告,订单和生产之间的差异不断扩大,令人忧心.(完)
--编译 王兴亚;审校 张明钧
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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