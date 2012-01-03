修正:〔欧元区数据〕12月Markit制造业PMI终值为46.9,连续第五个月低於50(1月2日)

(更正:因译文有误,内文第一段改为"12月制造业活动为连续第五个月衰退,但降速小有放缓,12月制造业PMI略优於11月创下的28个月低点")

路透伦敦1月2日电---周一公布的一项调查显示,欧元区12月制造业活动为连续第五个月衰退,但降速小有放缓,12月制造业PMI略优於11月创下的28个月低点,这意味着下滑趋势或将延续至2012年最初几个月.

欧元区12月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值从11月的46.4微升至46.9,但连续第五个月低於荣枯分水岭50.初值亦为46.9.

Markit指出,调查覆盖的所有欧元区国家的生产和新订单连续第二个月下降.

"尽管12月降速有所放缓,但2011年第四季整个欧元区的生产可能萎缩约1.5%,"Markit首席经济学家Chris Williamson称.

"调查还预示新一年的第一季度进一步下滑的可能性极大,制造商进行裁员、削减库存、减少采购."

调查显示,12月新订单指数从上月的42.4小幅升至43.5,但依然疲弱.Markit警告,订单和生产之间的差异不断扩大,令人忧心.(完)