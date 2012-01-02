〔希腊金融〕希腊政府可通过努力工作避免重启旧币德拉克马--政府发言人

路透雅典1月2日电---希腊政府发言人Pantelis Kapsis周一对广播电台Skai radio表示,希腊必须努力工作并坚持推进改革,以避免重新启用旧货币德拉克马(drachma).希腊央行总裁普罗沃普洛斯此前警告称,退出欧元区对该国而言将是场灾难.

普罗沃普洛斯在周末接受一家报纸采访时警告称,希腊如果放弃欧元,转为使用德拉克马,则将遭遇灾难性後果,并称此举将导致货币大幅贬值.

当被问及普罗沃普洛斯的评论以及进行严格改革的必要性时,Pantelis Kapsis对这家广播电台表示,"这的确是摆在我们面前的两难窘境...没有理由表示将重新使用德拉克马而造成市场恐慌.我们可以通过认真且有条理的工作来避免此种情况发生."

"我们不应理所当然的认为我们已经脱险,"Kapsis称,"我们面临着诸多问题,与(欧盟/国际货币基金组织/欧洲央行)三方进行协商比较难,希腊经济情况确实很糟,并且需要进行结构性改革以恢复外界信心."(完)