〔西班牙经济〕2011年公共赤字与GDP之比恐超过8%的预估--经济部长

路透马德里1月2日电---西班牙经济部长周一称,2011年公共财政赤字与国内生产总值(GDP)之比,可能超过政府预估的8%,令外界担心该国可能面临长期预算紧张和经济萎缩.

西班牙2011年赤字相当於GDP比重的目标起初为6%,不过新政府周五称这一比重可能为8%.政府表示在经济本季似重陷衰退的情况下,现在必须努力实现今年这个艰巨的减赤目标.政府同时宣布了增税和减支的新措施.

"我们还需要观察,但(赤字)可能已经超过8%,不过(我们)预计没有超出很多,"经济部长Luis de Guindos在Cadena Ser电台的一次访问中称.

Guindos称西班牙经济在此前三个月下滑後,或在2012年第一季度萎缩,符合分析师关於该欧元区第四大经济体已步入衰退的预期.

财政部长Cristobal Montoro周一在另一场合称,政府周四在内阁周会後将宣布新的经济举措,但举措不包括进一步削减支出.

10年期西班牙公债较可比德债利差ES10YT=TWEBDE10YT=TWEB周一较周五结算价缩减3个基点至约329基点,但由於伦敦市场休市,交易清淡.

"政府宣布的措施似乎没有效果,无论是好还是坏.明天将是考验,但我认为市场的反应不会很大.增税和减支多少已经得到消化,"马德里一交易商称.(完)