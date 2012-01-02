〔货币市场〕Euribor新年伊始大跌,因欧央行三年期贷款令流动性过剩

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福1月2日电---关键的欧元区银行间拆借利率周一大跌,开启欧洲市场新年第一个交易日,因欧洲央行最近大笔挹注超长超低利率的三年期流动性,导致市场现金过剩.
上月月尾,欧元区银行从欧洲央行借入4,890亿欧元三年期贷款,欧洲央行希望借此将银行因欧债危机而惜贷的可能性降至最低.该央行还将进行一次同样的操作.
欧元区金融体系因此现金大增,令银行间拆借市场利率承受巨大下行压力.年底紧张期已然成为过去,欧洲央行流动性供应正开始发挥更大影响.
三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=跌至1.343%,上周五报1.356%.
较长期利率亦走跌.六个月EURIBOR6MD=和12个月期EuriborEURIBOR1YD=分别跌至1.606%和1.937%,上周五分别报1.617%和1.947%.
一周期利率受流动性过剩状况影响最大,从0.677%跌至0.652%.据路透测算ECBNOMLIQ=,过剩流动性高达4,300亿欧元.
欧元无担保之加权平均隔夜利率EONIA=逆势上涨,由0.399%涨至0.629%.
但是,流动性充实也没能改变银行间彼此缺乏信任的局面,他们宁愿将资金存在欧洲央行隔夜工具中,而不是向外放贷.
最新数据显示,银行在欧洲央行的隔夜存款4,140亿欧元,接近上周创下的纪录高位4,520亿欧元.紧急隔夜拆借数量保持在近150亿欧元的极高水准.(完)
--编译 程琳;审校 吴云凌
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。