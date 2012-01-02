〔货币市场〕Euribor新年伊始大跌,因欧央行三年期贷款令流动性过剩

路透法兰克福1月2日电---关键的欧元区银行间拆借利率周一大跌,开启欧洲市场新年第一个交易日,因欧洲央行最近大笔挹注超长超低利率的三年期流动性,导致市场现金过剩.

上月月尾,欧元区银行从欧洲央行借入4,890亿欧元三年期贷款,欧洲央行希望借此将银行因欧债危机而惜贷的可能性降至最低.该央行还将进行一次同样的操作.

欧元区金融体系因此现金大增,令银行间拆借市场利率承受巨大下行压力.年底紧张期已然成为过去,欧洲央行流动性供应正开始发挥更大影响.

三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=跌至1.343%,上周五报1.356%.

较长期利率亦走跌.六个月EURIBOR6MD=和12个月期EuriborEURIBOR1YD=分别跌至1.606%和1.937%,上周五分别报1.617%和1.947%.

一周期利率受流动性过剩状况影响最大,从0.677%跌至0.652%.据路透测算ECBNOMLIQ=,过剩流动性高达4,300亿欧元.

欧元无担保之加权平均隔夜利率EONIA=逆势上涨,由0.399%涨至0.629%.

但是,流动性充实也没能改变银行间彼此缺乏信任的局面,他们宁愿将资金存在欧洲央行隔夜工具中,而不是向外放贷.

最新数据显示,银行在欧洲央行的隔夜存款4,140亿欧元,接近上周创下的纪录高位4,520亿欧元.紧急隔夜拆借数量保持在近150亿欧元的极高水准.(完)

--编译 程琳;审校 吴云凌

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>