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货币新闻 | 2012年 1月 3日 星期二 06:51 BJT

〔巴西经济〕2011年贸易顺差大增48%,但12月数据暗示需求受冲击

路透巴西利亚1月2日电---巴西2011年贸易顺差较上年大幅增长48%,至297.9亿美元,不过12月顺差下降或预示全球经济放缓已在冲击对该国出口的需求.

巴西工业和贸易部(Industry and Trade Ministry)周一公布,12月贸易顺差38亿美元,较2010年同期下滑近29%.11月贸易顺差为5.83亿美元.

去年贸易顺差总额为2007年以来最高.2010年贸易顺差201.5亿美元.

12月进出口价值都创纪录,但进口增长远超出口,增幅分别为23%和10.6%.

分析师认为欧洲债务危机阴影不退正耗竭全球放贷,压制对巴西铁矿石和大豆等产品的需求及其价格.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张若琪

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