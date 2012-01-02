〔巴西经济〕2011年贸易顺差大增48%,但12月数据暗示需求受冲击

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透巴西利亚1月2日电---巴西2011年贸易顺差较上年大幅增长48%,至297.9亿美元,不过12月顺差下降或预示全球经济放缓已在冲击对该国出口的需求.
巴西工业和贸易部(Industry and Trade Ministry)周一公布,12月贸易顺差38亿美元,较2010年同期下滑近29%.11月贸易顺差为5.83亿美元.
去年贸易顺差总额为2007年以来最高.2010年贸易顺差201.5亿美元.
12月进出口价值都创纪录,但进口增长远超出口,增幅分别为23%和10.6%.
分析师认为欧洲债务危机阴影不退正耗竭全球放贷,压制对巴西铁矿石和大豆等产品的需求及其价格.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张若琪
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。