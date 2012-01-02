修正:〔中东情势〕伊朗在波斯湾军事演习中成功试射两枚长程飞弹(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(更正:删除第五段赘字"导弹")
(新增细节)
路透德黑兰1月2日电---伊朗周一称,在波斯湾海军演习中已成功试射两枚长程飞弹(运程导弹),表明其在遭到袭击时,能打击以色列和美国基地.
为了回应西方国家就核问题施加的压力,伊朗上周在波斯湾开始军事演习,并警告若遭制裁可能封锁霍尔木兹海峡.
将持续10天的海军军演以及封锁霍尔木兹海峡海峡的警告令石油市场不安,推动原油价格上涨.全球40%的原油运输需要经过这条海峡.
分析师称,伊朗愈发强硬的态度意在向西方表示,应仔细考虑进一步对伊朗施压的经济代价.
"我们已成功试射远程岸舰导弹和地对地导弹..."伊朗海军副司令Mahmoud Mousavi对国家电视台表示.
若外交途径不能解决伊朗和西方在核问题方面的争端,美国和以色列没有排除对伊朗采取军事行动的可能.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张涛
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。