〔巴西农业〕行业联盟及分析师预期2012/13年度巴西大豆产量创纪录

路透圣保罗1月2日电---巴西谷物行业联盟Abiove与一独立分析师周一称,2012/2013年度巴西大豆收成应会创纪录,尽管该国南部遭遇乾旱.目前巴西大豆进入第一轮收割.

Abiove估计巴西大豆产量为7,460万吨,高於其对上一作物季预估的7,430万吨.巴西为全球第二大大豆生产国.

该联盟表示,预估基於对成员的调查,并表示未能评估最近糟糕天气的影响.巴西南部遭遇数周乾旱,有可能影响巴西最南部南里奥格兰德州(Rio Grande do Sul)新播种的大豆.南里奥格兰德州为巴西第三大大豆产地.(完)