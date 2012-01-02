〔巴西农业〕行业联盟及分析师预期2012/13年度巴西大豆产量创纪录

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透圣保罗1月2日电---巴西谷物行业联盟Abiove与一独立分析师周一称,2012/2013年度巴西大豆收成应会创纪录,尽管该国南部遭遇乾旱.目前巴西大豆进入第一轮收割.
Abiove估计巴西大豆产量为7,460万吨,高於其对上一作物季预估的7,430万吨.巴西为全球第二大大豆生产国.
该联盟表示,预估基於对成员的调查,并表示未能评估最近糟糕天气的影响.巴西南部遭遇数周乾旱,有可能影响巴西最南部南里奥格兰德州(Rio Grande do Sul)新播种的大豆.南里奥格兰德州为巴西第三大大豆产地.(完)
--编译 王丽鑫;审校 吴云凌
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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