〔背景资料〕欧元区国家主权评级与未偿债务一览表

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福1月2日电---以下为标准普尔、穆迪与惠誉三大评级机构对欧元区国家主权评级的一览表.
国家 标普 穆迪 惠誉 未偿债务(10亿美元)
奥地利 AAA Aaa AAA 253
比利时 AA Aa3 AA+ 412
塞浦路斯 BBB Baa3 BBB 15
爱沙尼亚 AA- A1 A+ 0
芬兰 AAA Aaa AAA 103
法国 AAA Aaa AAA 1,680
德国 AAA Aaa AAA 1,457
希腊 CC Ca CCC 345
爱尔兰 BBB+ Ba1 BBB+ 111
意大利 A Aa2 A+ 2,047
卢森堡 AAA Aaa AAA 5
马耳他 A A2 A+ 6
荷兰 AAA Aaa AAA 399
葡萄牙 BBB- Ba2 BB+ 155
斯洛伐克 A+ A1 A+ 36
斯洛文尼亚 AA- Aa3 AA- 19
西班牙 AA- A1 AA- 763
***长期信贷评级***
投资级别 投机级别
标普 AAA,AA,A,BBB BB,B,CCC,CC,C,SD,D
穆迪 Aaa,Aa,A,Baa Ba,B,Caa,Ca,C
惠誉 AAA,AA,A,BBB BB,B,CCC,CC,C,RD,DDD/DD/D
注:标普与惠誉的'AA'级至'CCC'级可加上加号和减号,表示评级在各主要评级分类中的相对位置.(完)
--编译 肖群英;审校 吴云凌
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。