(重温稿)〔路透调查〕新加坡第四季GDP环比年率料为下降5.5%,同比料增长3.6%

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 事件:新加坡第四季国内生产总值(GDP)初值
* 时间:1月3日0000GMT
* 路透调查预估:环比年率料为下降5.5%,较上年同期料增长3.6%
新加坡贸工部将於周二0000GMT公布第四季国内生产总值(GDP)细节,第四季GDP初值预估为:
单位:% 预估中值 预估区间 2011年 受访家数
第三季
GDP(环比年率) -5.5 -10.3/-2.0 +1.9 7
GDP(较上年同期) +3.6 +1.7/+4.6 +6.1 9
环比年率是以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.
观察重点:
--新加坡第四季GDP经季节调整後的环比年率可能萎缩,因电子制造业受挫且服务业放缓.
--在第三季支撑制造业的制药业仍然强健,但不再以快速扩张.
--即便新加坡11月工业生产意外下滑,但上周公布的11月消费者物价指数(CPI)增幅高於预期,政府面临推出新措施抑制物价并降低其2月预算中成本的压力.
--据华侨银行表示,新加坡官方预估2011年经济增长5%左右,意味着经季节调整後的环比年率可能萎缩5.3%.
市场影响:
--新加坡像许多亚洲国家一样,正在受到经济成长放缓和通胀高企的困扰,因此GDP数据将对新加坡金融管理局是否会在4月公布货币政策声明时放宽政策提供线索.
--新加坡金融管理局目前的政策立场是允许新加坡元逐步温和升值.(完)
--编译 王翔琼;审校 张荻
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。