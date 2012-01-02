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债券 | 2012年 1月 3日 星期二 07:24 BJT

〔意大利经济〕2011年政府部门预算赤字缩窄至615亿欧元

路透罗马1月2日电---意大利财政部周一表示,该国2011年政府部门预算赤字为615亿欧元,较上年的约670亿欧元有所缩窄.

意大利原本预计2011年全年政府部门借款需求(SSBR)为648亿欧元.

意大利12月政府部门预算盈余约80亿欧元,上年同期为盈余100多亿欧元.因年底纳税申报截止期限到来,12月通常录得预算盈余.

政府部门借款需求(SSBR)是衡量中央政府支出与收入之间缺口的一项指标,与广义的"一般政府"账户不同,後者是欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)评估各国预算赤字表现时所用的指标.

意大利计划将2011年一般政府账户赤字占国内生产总值(GDP)的比例从2010年的4.6%降至3.8%.(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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