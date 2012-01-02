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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 07:17 BJT

****日韩经济指标预测--1月3日-1月10日****

路透1月3日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------1月2日当周-----------------------------------

1月3日(二)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超262

外资投资日股(亿日圆) -- 卖超2,106

1月4-6日

暂无重要指标公布

--------------------------------1月9日当周-----------------------------------

1月9日(一)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) -- -- --

外资投资日股(亿日圆) -- --

1月10日(二)

暂无重要指标公布 (完)

--编译 隋芬;审校 张荻

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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