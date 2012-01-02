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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 07:23 BJT

****澳新经济指标预测--1月3日-1月10日****

路透1月3日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------1月2日当周-----------------------------------

1月3日(二)

无重要经济数据公布.

1月4日(三)

无重要经济数据公布.

1月5日(四)

0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 11月 -- 顺差15.95

进口(较上月) -- +2%

出口(较上月) -- 持平

1月6日(五)

无重要经济数据公布.

1月8日(日)

2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 11月 -- 逆差2.82

截至10月的一年 -- 顺差6.3

进口(亿新西兰元) 11月 -- 41.6

出口(亿新西兰元) -- 38.8

--------------------------------1月9日当周-----------------------------------

1月8-9日

2330 澳洲TD-MI通胀指标 12月 -- -0.1%

1月9日(一)

0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 12月 -- 持平

报纸招聘广告(较前月) -- +0.6%

0030 澳洲零售销售(较前月) 11月 -- +0.2%

2145 新西兰建筑许可(较前月) 11月 -- +11.2%

1月10日(二)

0030 澳洲建筑许可(较前月) 11月 -- -10.7%

民间建筑许可(较前月) -- -7.5%

-- 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 12月 -- 正2

企业状况指数 -- 正1.0

1月10-11日

-- 澳洲消费者信心指数 1月 -- -8.3% (完)

--编译 许娜;审校 张荻

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