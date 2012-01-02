澳新经济指标预测--1月3日-1月10日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透1月3日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月2日当周-----------------------------------
1月3日(二)
无重要经济数据公布.
1月4日(三)
无重要经济数据公布.
1月5日(四)
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 11月 -- 顺差15.95
进口(较上月) -- +2%
出口(较上月) -- 持平
1月6日(五)
无重要经济数据公布.
1月8日(日)
2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 11月 -- 逆差2.82
截至10月的一年 -- 顺差6.3
进口(亿新西兰元) 11月 -- 41.6
出口(亿新西兰元) -- 38.8
--------------------------------1月9日当周-----------------------------------
1月8-9日
2330 澳洲TD-MI通胀指标 12月 -- -0.1%
1月9日(一)
0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 12月 -- 持平
报纸招聘广告(较前月) -- +0.6%
0030 澳洲零售销售(较前月) 11月 -- +0.2%
2145 新西兰建筑许可(较前月) 11月 -- +11.2%
1月10日(二)
0030 澳洲建筑许可(较前月) 11月 -- -10.7%
民间建筑许可(较前月) -- -7.5%
-- 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 12月 -- 正2
企业状况指数 -- 正1.0
1月10-11日
-- 澳洲消费者信心指数 1月 -- -8.3% (完)
--编译 许娜;审校 张荻
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。