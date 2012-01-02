〔国际油市〕美国原油期货升逾1美元,受伊朗忧虑支撑

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡1月3日电---美国原油期货周二上涨逾1美元,受伊朗和希望紧张情势升级可能引发石油供应出现重大中断的担忧支撑.
美国2月原油期货CLc1在今年首个交易日攀升1.47美元至每桶100.30美元.2011年油价收高8.2%,均价为95美元左右.
布兰特原油期货LCOc12011年收高13.3%,均价创每桶111美元的纪录高位.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。