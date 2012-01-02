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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 07:27 BJT

〔国际油市〕美国原油期货升逾1美元,受伊朗忧虑支撑

路透新加坡1月3日电---美国原油期货周二上涨逾1美元,受伊朗和希望紧张情势升级可能引发石油供应出现重大中断的担忧支撑.

美国2月原油期货CLc1在今年首个交易日攀升1.47美元至每桶100.30美元.2011年油价收高8.2%,均价为95美元左右.

布兰特原油期货LCOc12011年收高13.3%,均价创每桶111美元的纪录高位.

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