更正:〔国际油市〕美国原油期货升逾1美元,受伊朗忧虑支撑

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(更正:因译文有误,内文第一段改为"受伊朗和西方",非"伊朗和希望")
路透新加坡1月3日电---美国原油期货周二上涨逾1美元,受伊朗和西方紧张情势升级可能引发石油供应出现重大中断的担忧支撑.
美国2月原油期货CLc1在今年首个交易日攀升1.47美元至每桶100.30美元.2011年油价收高8.2%,均价为95美元左右.
布兰特原油期货LCOc12011年收高13.3%,均价创每桶111美元的纪录高位.
伊朗周一称,在波斯湾海军演习中已成功试射两枚长程飞弹(运程导弹)[ID:nCN1315626],在试图避免本国石油业遭受新的严厉制裁之际,伊朗这一行动可能加剧其与西方之间的对立.
为了回应西方国家就核问题施加的压力,伊朗上周在波斯湾开始军事演习,并警告若遭制裁可能封锁霍尔木兹海峡.全球40%的原油运输需要经过这条海峡.
美国总统奥巴马周六签署一项法律,对伊朗实施更严厉金融制裁,可能会使伊朗石油出口首次受到打击,而欧盟预计将很快考虑类似举措.(完)
--编译 杜明霞/隋芬;审校 徐文焰/张荻
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI