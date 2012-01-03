版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 11:09 BJT

更正:〔国际油市〕美国原油期货升逾1美元,受伊朗忧虑支撑

(更正:因译文有误,内文第一段改为"受伊朗和西方",非"伊朗和希望")

路透新加坡1月3日电---美国原油期货周二上涨逾1美元,受伊朗和西方紧张情势升级可能引发石油供应出现重大中断的担忧支撑.

美国2月原油期货CLc1在今年首个交易日攀升1.47美元至每桶100.30美元.2011年油价收高8.2%,均价为95美元左右.

布兰特原油期货LCOc12011年收高13.3%,均价创每桶111美元的纪录高位.

伊朗周一称,在波斯湾海军演习中已成功试射两枚长程飞弹(运程导弹)[ID:nCN1315626],在试图避免本国石油业遭受新的严厉制裁之际,伊朗这一行动可能加剧其与西方之间的对立.

为了回应西方国家就核问题施加的压力,伊朗上周在波斯湾开始军事演习,并警告若遭制裁可能封锁霍尔木兹海峡.全球40%的原油运输需要经过这条海峡.

美国总统奥巴马周六签署一项法律,对伊朗实施更严厉金融制裁,可能会使伊朗石油出口首次受到打击,而欧盟预计将很快考虑类似举措.(完)

--编译 杜明霞/隋芬;审校 徐文焰/张荻

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐