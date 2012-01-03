〔新加坡数据〕第四季GDP环比年率初值为下降4.9%,2011年GDP成长4.8%

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透新加坡1月3日电---新加坡贸工部周二公布,该国第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值经季节调整为下降4.9%,第四季GDP较上年同期成长3.6%.路透调查预估分别为下降5.5%与成长3.6%.
新加坡2011年全年GDP成长4.8%,增幅低於政府预估的约5%.
变动百分比 Q4/2011 Q3/2011* Q2/2011* Q1/2011* Q4/2010
环比年率 -4.9 1.5 -5.9 26.6 3.9
(经季节调整)
较上年 3.6 5.9 0.9 9.1 12.0
注:*为修正值. (完)
--编译 隋芬;审校 程琳
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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