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货币新闻 | 2012年 1月 3日 星期二 08:18 BJT

〔新加坡数据〕第四季GDP环比年率初值为下降4.9%,2011年GDP成长4.8%

路透新加坡1月3日电---新加坡贸工部周二公布,该国第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值经季节调整为下降4.9%,第四季GDP较上年同期成长3.6%.路透调查预估分别为下降5.5%与成长3.6%.

新加坡2011年全年GDP成长4.8%,增幅低於政府预估的约5%.

变动百分比 Q4/2011 Q3/2011* Q2/2011* Q1/2011* Q4/2010

环比年率 -4.9 1.5 -5.9 26.6 3.9

(经季节调整)

较上年 3.6 5.9 0.9 9.1 12.0

注:*为修正值. (完)

--编译 隋芬;审校 程琳

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