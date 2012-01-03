〔金砖国家〕1月2日股汇市收盘纵览

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透1月3日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月2日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升0.08%,报917.08点.
中国股市逢假期休市.[.SSCN]
香港股市逢假期休市.[.HKCN]
中国汇市逢假期休市.[CNY/CN]
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印度股市:周一在动荡的新年交投中上扬0.4%,因投资者受政府允许外资直接购买股票的决定鼓舞,不过在人们担忧全球经济的情况下,市场对风险偏好状况仍不确定.指标BSE指数.BSESN收高0.41%,报15,517.92点,稍早曾一度下跌0.6%.19只成分股收高.[.BO]
印度汇市:印度卢比2012年首个交易日下挫,但跌势有限,因印度股市反弹而且外资银行抛售美元.卢比兑美元INR=D2收报53.30/31,低於上周五收位53.08/09,早盘曾跌至53.34.[INR/]
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俄罗斯股市和汇市逢假期休市.
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巴西股市:拉丁美洲股市在新年第一个交易日的清淡交投中走高,受有关中国工厂扩张的迹象提振,即使投资者仍对今年前景保持谨慎.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高1.89%,报57,829.27点.[ID:nN1E80105J]
巴西汇市:拉丁美洲货币兑美元周一在清淡交投中涨跌不一,美国和英国市场因新年假期休市.巴西雷亚尔兑美元BRBY下跌0.36%,报1.8684.[ID:nL1E8C22EF]
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南非股市逢假期休市.[.J]
南非汇市逢假期休市.[ZAR/](完)
--编译 许娜;审校 王丽鑫
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI