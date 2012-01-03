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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 08:18 BJT

〔金砖国家〕1月2日股汇市收盘纵览

路透1月3日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月2日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升0.08%,报917.08点.

中国股市逢假期休市.[.SSCN]

香港股市逢假期休市.[.HKCN]

中国汇市逢假期休市.[CNY/CN]

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印度股市:周一在动荡的新年交投中上扬0.4%,因投资者受政府允许外资直接购买股票的决定鼓舞,不过在人们担忧全球经济的情况下,市场对风险偏好状况仍不确定.指标BSE指数.BSESN收高0.41%,报15,517.92点,稍早曾一度下跌0.6%.19只成分股收高.[.BO]

印度汇市:印度卢比2012年首个交易日下挫,但跌势有限,因印度股市反弹而且外资银行抛售美元.卢比兑美元INR=D2收报53.30/31,低於上周五收位53.08/09,早盘曾跌至53.34.[INR/]

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俄罗斯股市和汇市逢假期休市.

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巴西股市:拉丁美洲股市在新年第一个交易日的清淡交投中走高,受有关中国工厂扩张的迹象提振,即使投资者仍对今年前景保持谨慎.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高1.89%,报57,829.27点.[ID:nN1E80105J]

巴西汇市:拉丁美洲货币兑美元周一在清淡交投中涨跌不一,美国和英国市场因新年假期休市.巴西雷亚尔兑美元BRBY下跌0.36%,报1.8684.[ID:nL1E8C22EF]

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南非股市逢假期休市.[.J]

南非汇市逢假期休市.[ZAR/](完)

--编译 许娜;审校 王丽鑫

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