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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 08:17 BJT

〔韩国股市〕跟随欧洲股市高开,炼油股领涨

路透首尔1月3日电---韩国股市周二开盘走高,受新年欧洲股市上涨支撑,但欧债危机不确定性仍存,令韩股涨幅受限.

炼油股领涨,SK Innovation(096770.KS)升2.49%,S-Oil(010950.KS)攀升1.49%.

0001GMT时,综合股价指数.KS11涨1.2%至1,848.22点.(完)

--编译 肖群英;审校 隋芬

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