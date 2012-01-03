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市场报道 | 2012年 1月 3日 星期二 08:28 BJT

****欧洲经济指标预测--1月3日-1月10日****

路透1月3日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------1月2日当周----------------------------------

1月3日-6日

0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 +0.2% -0.9%

三个月Halifax房价指数(较上年同期) -0.8% -1.0%

1月3日(二)

0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 12月 -- 44.8

0855 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 12月 减少1 减少2

未经季节调整的失业人数(万人) 280 270

经季节调整的失业人数(万人) -- 291.3

经季节调整的失业率 6.9% 6.9%

0928 英国CIPS制造业PMI 12月 47.4 47.6

1月4日(三)

0745 法国消费者支出(较前月) 11月 +0.3% 持平

0843 意大利Markit服务业PMI 12月 45.2 45.8

0848 法国Markit服务业PMI 12月终值 50.2 50.2

综合PMI 12月 -- 49.8

0853 德国Markit服务业PMI 12月 52.7 52.7

0858 欧元区Markit服务业PMI 12月 48.3 48.3

综合PMI 47.9 47.9

0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 增加2 增加0.5

抵押贷款额(亿英镑) 增加9 增加12.9

抵押贷款批准件数(千件) 52.3 52.7

M4货供额(较前月) -- -0.3%

0930 英国建筑业PMI 12月 51.7 52.3

1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)

(较上年同期) 12月 +2.8% +3.0%

1000 意大利CPI(较前月) 12月初值 +0.2% -0.1%

(较上年同期) +3.2% +3.3%

HICP(较前月) +0.2% -0.1%

(较上年同期) +3.5% +3.7%

1月5日(四)

0700 德国实质零售销售(较前月) 11月 持平 +0.7%

(较上年同期) +0.8% -0.4%

0745 法国消费者信心 12月 79 79

0900 意大利失业率 11月 8.5% 8.5%

0928 英国CIPS服务业PMI 12月 51.5 52.1

1000 欧元区工业订单(较前月) 10月 +2.4% -6.4%

(较上年同期) +3.3% +1.6%

1000 欧元区PPI(较前月) 11月 +0.1% +0.1%

(较上年同期) +5.2% +5.5%

1月6日(五)

0815 瑞士CPI(较前月) 12月 持平 -0.2%

(较上年同期) -0.6% -0.5%

1000 欧元区零售销售(较前月) 11月 -0.2% +0.4%

(较上年同期) -0.8% -0.4%

1000 欧元区企业景气指数 12月 负0.50 负0.44

经济景气指数 93.2 93.7

工业景气指数 负7.5 负7.3

服务业景气指数 负2.0 负1.7

消费者景气指数 负21.2 负20.4

消费者通胀预期指数 -- 24.5

1000 欧元区失业率 11月 10.3% 10.3%

1100 德国工业订单(较前月) 11月 -1.7% +5.2%

--------------------------------1月9日当周----------------------------------

1月9日(一)

0700 德国贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差126

出口(较前月) -- -3.6%

进口(较前月) -- -1.0%

0745 法国贸易收支(亿欧元) 11月 逆差6 逆差63

0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 -- 负24.0

1100 德国总工业生产(较前月) 11月 -- +0.8%

1月10日(二)

0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 12月 -0.30% -1.60%

0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 12月 负15 负17

0745 法国工业生产(较前月) 12月 -- 持平

(完)

--编译 张涛;审校 吴云凌

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