欧洲经济指标预测--1月3日-1月10日****

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透1月3日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月2日当周----------------------------------
1月3日-6日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 +0.2% -0.9%
三个月Halifax房价指数(较上年同期) -0.8% -1.0%
1月3日(二)
0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 12月 -- 44.8
0855 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 12月 减少1 减少2
未经季节调整的失业人数(万人) 280 270
经季节调整的失业人数(万人) -- 291.3
经季节调整的失业率 6.9% 6.9%
0928 英国CIPS制造业PMI 12月 47.4 47.6
1月4日(三)
0745 法国消费者支出(较前月) 11月 +0.3% 持平
0843 意大利Markit服务业PMI 12月 45.2 45.8
0848 法国Markit服务业PMI 12月终值 50.2 50.2
综合PMI 12月 -- 49.8
0853 德国Markit服务业PMI 12月 52.7 52.7
0858 欧元区Markit服务业PMI 12月 48.3 48.3
综合PMI 47.9 47.9
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 增加2 增加0.5
抵押贷款额(亿英镑) 增加9 增加12.9
抵押贷款批准件数(千件) 52.3 52.7
M4货供额(较前月) -- -0.3%
0930 英国建筑业PMI 12月 51.7 52.3
1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)
(较上年同期) 12月 +2.8% +3.0%
1000 意大利CPI(较前月) 12月初值 +0.2% -0.1%
(较上年同期) +3.2% +3.3%
HICP(较前月) +0.2% -0.1%
(较上年同期) +3.5% +3.7%
1月5日(四)
0700 德国实质零售销售(较前月) 11月 持平 +0.7%
(较上年同期) +0.8% -0.4%
0745 法国消费者信心 12月 79 79
0900 意大利失业率 11月 8.5% 8.5%
0928 英国CIPS服务业PMI 12月 51.5 52.1
1000 欧元区工业订单(较前月) 10月 +2.4% -6.4%
(较上年同期) +3.3% +1.6%
1000 欧元区PPI(较前月) 11月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +5.2% +5.5%
1月6日(五)
0815 瑞士CPI(较前月) 12月 持平 -0.2%
(较上年同期) -0.6% -0.5%
1000 欧元区零售销售(较前月) 11月 -0.2% +0.4%
(较上年同期) -0.8% -0.4%
1000 欧元区企业景气指数 12月 负0.50 负0.44
经济景气指数 93.2 93.7
工业景气指数 负7.5 负7.3
服务业景气指数 负2.0 负1.7
消费者景气指数 负21.2 负20.4
消费者通胀预期指数 -- 24.5
1000 欧元区失业率 11月 10.3% 10.3%
1100 德国工业订单(较前月) 11月 -1.7% +5.2%
--------------------------------1月9日当周----------------------------------
1月9日(一)
0700 德国贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差126
出口(较前月) -- -3.6%
进口(较前月) -- -1.0%
0745 法国贸易收支(亿欧元) 11月 逆差6 逆差63
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 -- 负24.0
1100 德国总工业生产(较前月) 11月 -- +0.8%
1月10日(二)
0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 12月 -0.30% -1.60%
0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 12月 负15 负17
0745 法国工业生产(较前月) 12月 -- 持平
(完)
--编译 张涛;审校 吴云凌
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI