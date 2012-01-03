《全球重要经济事件一览表》--1月3日-1月10日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1月3日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布12月13日利率会议的会议记录(1900).
斯德哥尔摩--瑞典央行公布12月19日执行委员会货币政策会议的会议记录.
1月4日(三)
暂无重要经济事件预告.
1月5日(四)
多伦多--加拿大经济俱乐部(Economic Club of Canada)发表2012年经济展望报告(1230).
比勒陀利亚--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问南非(至1月7日).
1月6日(五)
康涅狄格州哈特福特--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在康涅狄格企业及行业协会(CBIA)与Metro Hartford Alliance举办的2012年经济峰会与展望会议上发表演讲(1520).
芝加哥--美国经济学会召开年度会议(至1月8日).
1月7日(六)
芝加哥--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在美国经济学会(AEA/ASSA)年会的韩国美国经济协会活动发表讲话,题为"理论的消亡"(2300).
1月9日(一)
亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大扶轮社发表有关经济前景的讲话(1740).
华盛顿--第五届世界银行合约储蓄会议(至1月11日).
1月10日(二)
华盛顿州温哥华市--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在克拉克郡经济预测早餐会上发表讲话(1530).
密苏里州堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在中部交流所(Central Exchange)发表有关"2012年经济展望"的讲话(1800).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英; 审校 张若琪
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI