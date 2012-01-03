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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 08:55 BJT

〔韩国汇市〕韩元盘初走高,追随欧洲及韩国股市的涨势

路透首尔1月3日电---韩元KRW=周二盘初走高,受助于欧洲和韩国股市表现强劲.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,151.6,高於周一收盘价1,155.8.

韩国股市高开1.11%.

3月三年期公债期货KTBc1下跌0.04%,至104.63.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,151.6 1,155.8

日圆/韩元JPYKRW=R 14.9643/759 15.0071/227

韩国公债期货KTBc1* 104.63 104.67

韩国综合股价指数.KS11 1,855.42 1,826.42

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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