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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 09:34 BJT

〔韩国财政〕第一季预算支出将占全年的逾40%,为至少10年来最高

路透首尔1月3日电---韩国周二表示,第一季将占全年预算支出的逾40%,为至少是10年来的最高水平,以缓冲全球需求放缓的影响.

韩国企划财政部发表声明称,政府为1-3月当季分配的预算支出将占全年水平的44.1%,高於上年同期的39.9%,为至少自2002年以来的最高水平.2002年为可获得可比数据的最早时期.

2012年第一季预算支出将自上年同期的105.4万亿(兆)韩元,增长18%至124.67万亿韩元.

企划财政部还称,上半年预算支出将占全年的70.0%,高於上年同期的67.3%,因韩国经济上半年遭受的压力料大於下半年.(完)

--编译 许娜;审校 张涛

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