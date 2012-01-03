更正:〔澳新汇市〕澳元/欧元再创历史新高,兑美元亦小幅上涨

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(更正:因译文有误,内文第七段改为.."欧元曾一度跌至15周低位",非"新西兰元")
路透惠灵顿/悉尼1月3日电---澳元兑欧元周二创下历史新高,因欧债危机距离解决似仍遥远,对欧元构成打击.与此同时,中国的坚韧数据缓解了对该国经济硬着陆的担忧.
欧元兑澳元EURAUD=R扩大跌幅,触及历史低点1.2599澳元,为连续第五日处於历史低位.欧元兑澳元在短短一周内跌逾0.02澳元,技术分析预示後市继续走低,因1.2900/1.3000区域的重要支撑已被明确突破.
据一位交易员称,欧元兑澳元距离1.2500的目标位已越来越近.
澳元兑美元AUD=D4亦小升至1.0270美元,周一伦敦盘报1.0214,上周五本地市场尾盘报1.0157.支撑位在约1.0200,阻力位为12月7日高位1.0305.
股市走扬,韩股和澳股均上涨逾1%,激励士气.
中国12月官方采购经理人指数(PMI)从11月的49上升至50.3,且优於预期,也助澳元一臂之力.此外,更多货币宽松的前景,协助抵消经济大幅放缓的担忧.
新西兰元兑欧元EURNZD=R也上涨,欧元曾一度跌至15周低位约1.6535新西兰元,之後持稳在1.6561.
新西兰元兑美元NZD=D4则从上周尾段的0.7728升至0.7820.
风险胃纳提振澳元和新西兰元兑英镑和瑞郎至数月高位.澳元兑瑞郎AUDCHF=R弹升至11个月高位0.9659瑞郎;新西兰元兑瑞郎NZDCHF=R则升至三个月高位0.7338.
澳元和新西兰元兑英镑分别报1.5261澳元及1.9841新西兰元,均为10月以来首见水准.(完)
--编译 隋芬/戴素萍;审校 徐文焰/龚芳
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI