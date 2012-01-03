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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 10:49 BJT

更正:〔澳新汇市〕澳元/欧元再创历史新高,兑美元亦小幅上涨

(更正:因译文有误,内文第七段改为.."欧元曾一度跌至15周低位",非"新西兰元")

路透惠灵顿/悉尼1月3日电---澳元兑欧元周二创下历史新高,因欧债危机距离解决似仍遥远,对欧元构成打击.与此同时,中国的坚韧数据缓解了对该国经济硬着陆的担忧.

欧元兑澳元EURAUD=R扩大跌幅,触及历史低点1.2599澳元,为连续第五日处於历史低位.欧元兑澳元在短短一周内跌逾0.02澳元,技术分析预示後市继续走低,因1.2900/1.3000区域的重要支撑已被明确突破.

据一位交易员称,欧元兑澳元距离1.2500的目标位已越来越近.

澳元兑美元AUD=D4亦小升至1.0270美元,周一伦敦盘报1.0214,上周五本地市场尾盘报1.0157.支撑位在约1.0200,阻力位为12月7日高位1.0305.

股市走扬,韩股和澳股均上涨逾1%,激励士气.

中国12月官方采购经理人指数(PMI)从11月的49上升至50.3,且优於预期,也助澳元一臂之力.此外,更多货币宽松的前景,协助抵消经济大幅放缓的担忧.

新西兰元兑欧元EURNZD=R也上涨,欧元曾一度跌至15周低位约1.6535新西兰元,之後持稳在1.6561.

新西兰元兑美元NZD=D4则从上周尾段的0.7728升至0.7820.

风险胃纳提振澳元和新西兰元兑英镑和瑞郎至数月高位.澳元兑瑞郎AUDCHF=R弹升至11个月高位0.9659瑞郎;新西兰元兑瑞郎NZDCHF=R则升至三个月高位0.7338.

澳元和新西兰元兑英镑分别报1.5261澳元及1.9841新西兰元,均为10月以来首见水准.(完)

--编译 隋芬/戴素萍;审校 徐文焰/龚芳

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