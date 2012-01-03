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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 09:39 BJT

《外汇动态》美元/韩元因外资卖盘下跌,但韩国进口商提供支撑

0127GMT---交易员称,有外国账户抛售美元/韩元KRW=KFTC,将其压至日线图一目均衡云区顶端附近,此处有韩国进口商接盘.美元/韩元跌0.4%,报1,150.8,约在云区顶端.20日移动均线切入位在1,151.7.

外资银行驻首尔一名交易员称:"尽管有一些外国账户抛售,但我预计(美元/韩元)不会从此处进一步下跌.目前进口商的买盘非常强劲."

但若跌破该云区顶端,则美元/韩元或将跌向1,146.0,这是12月涨势的61.8%回档位.(完)

--编译 程琳;审校 张涛

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