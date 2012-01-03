版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 09:40 BJT

〔全球金市〕现货银上涨2%,新年伊始投资者冒险意愿升温

路透新加坡1月3日电---现货银周二跳涨逾2%,领涨贵金属,因投资者新年伊始重返市场,冒险意愿升温.

现货银XAG=最多上涨2.1%至每盎司28.39美元,0106GMT小幅回落至28.21.

现货银2011年累计下跌近10%,因对全球经济前景的担忧打击工业金属需求前景.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐