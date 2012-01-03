〔韩国经济〕必要时将采取措施应对非常规资本流动--企划财政部官员

路透首尔1月3日电---韩国企划财政部官员申霁润表示,该国可能进一步采取资本管制措施,以防止资本流入增加的情况发生逆转把该国推入一场新的危机.

"(政府)在关注市场,同时也在研究一旦资本流动进一步增加时可能采取的措施,"申霁润周一稍晚在企划财政部的政策方案记者会上表示.

但他的评论直至周二才允许公布.(完)