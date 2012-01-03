〔韩国经济〕必要时将采取措施应对非常规资本流动--企划财政部官员

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透首尔1月3日电---韩国企划财政部官员申霁润表示,该国可能进一步采取资本管制措施,以防止资本流入增加的情况发生逆转把该国推入一场新的危机.
"(政府)在关注市场,同时也在研究一旦资本流动进一步增加时可能采取的措施,"申霁润周一稍晚在企划财政部的政策方案记者会上表示.
但他的评论直至周二才允许公布.(完)
--编译 李春喜;审校 程琳
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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